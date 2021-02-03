  • BIST 1.519
  • Altın 422,019
  • Dolar 7,1493
  • Euro 8,5951
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Çin'e ihracat süresinin 12 güne düşmesi Türk iş insanlarını sevindirdi

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Beşer, Türkiye ürünleri için Çin'e demir yoluyla ihracatın 12 güne düşmesinin, hem maliyetleri aşağı çekeceğini hem de yaş sebze ve meyve ihracatının yolunu açacağını bildirdi.
Çin'e ihracat süresinin 12 güne düşmesi Türk iş insanlarını sevindirdi

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer,  AA muhabirine, 29 Kasım 2018'de kurulan Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneğinin, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesinin sağlanmasını amaçladığını söyledi.

Dernek olarak Çinli ve Türk iş adamları arasında iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten Beşer, Çin'den başlayarak Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan Tek Kuşak Tek Yol Projesi'nin, bu ülkeye ihracatı kolaylaştırdığını ifade etti.

Demir yolu ulaşımıyla maliyet düşüyor
Türkiye'nin Çin'e ihracatında potansiyel olarak öne çıkan hedef ürünler arasında farklı sektörlerle bağlantılı mal grupları bulunduğuna işaret eden Beşer, gıda, tekstil, otomotiv, tabii kaynak ürünleri, ev işlerinde kullanılan cihazlar, tarım makineleri, telefon ve kayıt cihazları gibi ürünlerin yüksek satış potansiyeli taşıyan ürünler olarak nitelendirilebileceğini dile getirdi.

Beşer, Türkiye'den Çin'e ürünleri deniz yoluyla 35 ila 45 günde ihraç ettikleri bilgisini vererek, "Türkiye ürünleri için çok iyi bir pazar olan Çin'e demir yoluyla ihracatın 12 güne düşmesi, hem maliyetlerimizi aşağı çekecek hem de yaş sebze ve meyve ihracatının yolunu açacak." dedi.

Deniz yoluyla mal ve ürünlerin 1000-1500 dolar maliyetle gönderildiğine dikkati çeken Beşer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu maliyetin 3-4 bin dolara kadar çıktığını bildirdi.

Yaş meyve sebze ihracatı da planlanıyor
Beşer, dernek üyesi iş adamları tarafından Çin'e mermer, bal, kurutulmuş gıda, zeytinyağı, bal gibi ürünlerin gönderildiğini, bunların demir yoluyla ulaştırılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Gerekli onayın gelmesinin ardından ürünlerin konteynerlere yüklenerek Çin'e gönderilebileceğini vurgulayan Beşer, gelecek yıl itibarıyla soğutuculu konteynerlerin de olmasıyla yaş meyve ve sebze ihracatının da yapılabilmesinin yolunun açılacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'e ihracat süresinin 12 güne düşmesi Türk iş insanlarını sevindirdi03 Şubat 2021 Çarşamba 11:35
  • TİGEM’den satılık 2 bin ton portakal: Kilosu 2.25 TL03 Şubat 2021 Çarşamba 10:59
  • Devletten satılık safkan arap koşu atı03 Şubat 2021 Çarşamba 10:41
  • Enflasyon rakamları açıklandı03 Şubat 2021 Çarşamba 10:03
  • Gıdada ve temel tüketim ürünlerinde 'gramaj oyununu' önleyecek düzenleme hayata geçirildi03 Şubat 2021 Çarşamba 10:03
  • Ocakta en çok salatalığın fiyatı arttı03 Şubat 2021 Çarşamba 10:01
  • Otomotivde ocak ayında en çok ihracat yapan iller belli oldu03 Şubat 2021 Çarşamba 10:00
  • Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı03 Şubat 2021 Çarşamba 10:00
  • Teknoloji geliştirme bölgelerinde vergilerden istisna süresi uzatıldı03 Şubat 2021 Çarşamba 09:59
  • Bakan Pekcan: Gizli zam uygulamalarına 114 bin liraya varan ceza verilecek03 Şubat 2021 Çarşamba 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti