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Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren yarın yola çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e yapılan bor ihracatındaki ilk trenin yarın düzenlenecek tören ile yola çıkacağını duyurdu.
Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren yarın yola çıkacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Çin arasında işletilecek üçüncü ihracat treninin hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi. Buna göre, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin’e yapılan bor ihracatındaki ilk trenin, yarın saat 10.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tören ile Ankara Gar'dan yola çıkacağı belirtildi. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek bor madeninin 42 konteyner içerisinde Çin’in X’ian şehrine taşınacağı belirtilerek, Çin’e gidecek üçüncü ihracat treninin aynı gün Rusya'ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edeceği aktarıldı. Bor yüklü trenin, Çin’e olan yurt içi yolculuğunun, Ankara-Sivas-Kars güzergahından başlayarak, Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan üzerinden Çin’e geçiş yaparak Xi'an şehrine ulaşacağı bildirildi.

TÜRKİYE'NİN MADENİ BOR ÇİN'E ULAŞACAK

Bor madeninin Çin yolculuğunun 12 gün süreceği belirtilerek, "Bu yolculukta 2 kıta, 2 denizi aşarak, 5 ülkeden geçiş yapacak. Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek. Yeniden canlanan tarihi İpek Yolu üzerinden Türkiye’nin madeni bor, Çin’e ulaşacak. Daha önce deniz yoluyla bor madenini dünyaya ihraç eden Eti Maden, şimdi de demir yoluyla dünyaya taşıyacak. Böylece dünya bor pazarı lideri Türkiye, ihracat yollarına bir yenisini daha ekledi. Dünya bor pazarının yüzde 57’sine hakim olan Türkiye, geçen yıl Çin’e 700 bin ton bor ihraç etti. Çin, Türkiye’nin uzak doğudaki en büyük ihracat rotası olarak dikkatleri çekti" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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