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Çin'i sağanak yağış vurdu!

Çin’i sağanak yağış vurdu. Ülkenin Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki sağanak yağışlar nedeniyle 320 bin kişinin olumsuz etkilendiği bildirildi.
Çin'i sağanak yağış vurdu!

Çin’in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’nde sağanak yağışların 320 bin kişiyi olumsuz etkilediği duyuruldu.

Çin medyasındaki habere göre, 14 bin hektarlık tarım alanı yağışlar nedeniyle hasar gördü ve bir kişi yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

36 NEHİR İÇİN TAŞMA UYARISI

Bölgeye ait meteoroloji kurumu, 36 nehir için taşma uyarısı yaparken; Tianlin İlçesi’nde toprak kaymalarının meydana geldiği ve bazı evlerin yıkıldığı aktarıldı. Ayrıca, Hezhou kentindeki turistik noktaların yağışlar nedeniyle kapatıldığı ifade edildi.

Yağışların birkaç gün daha süreceği açıklandı.

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