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Çin'in büyük 'ilaç' oyunu ortaya çıktı!

Koronavirüsle mücadele eden ülkelerin büyük bir heyecanla takip ettiği ve virüse karşı yapılan aşı çalışmalarının dışında tek umut olarak görülen remdesivir ile ilgili çıkan "Hiçbir etkisi yok" haberlerinin, Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı
Çin'in büyük 'ilaç' oyunu ortaya çıktı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'den gelen yetersiz ve az kişiyle yapıldığı belirtilen deneyleri 'yanlışlıkla' sayfasına koyduğunu resmen kabul etti. Çin tarafından ise bu deneylerin kasıtlı olarak yapıldığı ve koronavirüsü salgınına yönelik üzerinde çalışılan Remdesivir ilacının ön plana çıkmaması için böyle bir propagandaya başvurulduğu açıklandı.

"DÜNYAYA YALAN SÖYLEDİLER"

ABD merkezli ilaç üreticisi Gilead, Çin'in ilacın etkisiz olduğuna ilişkin açıklamasının ve gösterdikleri deneylerin toptan yanlış olduğunu ve dünyaya yalan söylediklerini ifade eden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Çin'in yaptıkları araştırmalar, ilacın etkisizliği nedeniyle değil, katılımın az olması nedeniyle iptal oldu. Ayrıca yapılan araştırmalar, bir sonuç doğuran araştırmalar değildir" ifadesi kullanıldı.

DSÖ: GERİ ÇEKTİK

Dünya Sağlık Örgütü Basın Sözcüsü Tarik Jasarevic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çin'in açıklamasının yanlış olduğunu ve hiçbir araştırmaya dayanmadığını fark eder etmez, Remdesivir'le ilgili açıklamamızı geri çektik" dedi. Bu açıklama, TIME dergisi ve TIP bilim dergisi STAT'ta da yer aldı.

Çin'in ABD'li ilaç firmasına karşı patent savaşına girmesi nedeniyle böyle bir taktiğe başvurduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Trump tarafından "Çin'in etkisinde" diye suçlanan Dünya Sağlık Örgütü'nde ise bu olay 'skandal' diye nitelendirilirken, kurumda istifaların yaşanabileceği belirtiliyor.

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