Çin'in Covid-19 aşısı, İbni Sina Hastanesi'nde gönüllülerde denendi

ÇİN'de geliştirilen Covid-19 aşısının, Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarının yürütüldüğü 25 merkezden Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına gönüllü uygulanmasına başlandı.

Ankara Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ve İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Aral, gönüllü sağlık çalışanlarına yönelik aşı denemesi öncesi açıklamada bulundu. Aşıyı 3 aya yakın süreyle takip edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Azap, 15 gün sonra ikinci aşıyı yapacaklarını, 3 ay sonra aşı olan ve olmayan grupları karşılaştıracaklarını belirtti. Azap, "Böylece yaptığımız aşının ne kadar etkili olacağı belli olacak. Hastanemizde başlatmış olduğumuz bu 3'üncü fazın amacı, aşının ne kadar etkili olduğunu ortaya koyabilmektir. Bugün uyguladığımız aşı, dünya üzerinde ilk olarak Brezilya'da uygulandı. Brezilya'da dün itibarıyla 9 bine yakın gönüllü bu aşıyı yaptı. Daha sonra Endonezya, Bangladeş, Fransa ve Türkiye bu aşının denendiği ülkeler. Bugüne kadar aşı toplamda 10 binden fazla kişide uygulanış durumda. Ülkemizde de uygulanan kişi sayısı 300'ü geçmiş durumda. Türkiye’de 20’den fazla merkez bu çalışmaya katılıyor. Bu çalışmalar çok ciddi çalışmalardır, yakın takip edilmesi gerekiyor. Gönüllü olan kişilerin sağlığı en önemli şeydir" diye konuştu.

'10 BİN KİŞİDE CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ'

Aşı olan yaklaşık 10 bin kişide ciddi yan etki görülmediğini bildiren Azap, "Sadece yüzde 1,6 oranında, 104 kişide ortaya çıkan basit yan etkiler, diyebileceğimiz; aşı yapılan yerde kızarıklık ve ağrı gibi yan etkiler ortaya çıkmış durumda. Bu aşının güvenli olduğunu ilk 10 bin kişi üzerindeki tecrübemize dayanarak söylüyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik uygulama bittikten sonra toplumdan gönüllü olanlara aşı uygulamasının başlayacağını belirten Prof. Dr. Azap, bugün gönüllülerde yaptıkları sınırlı sayıdaki aşının, Çin'de şu an yaygın ve kontrolü takibi yapılarak uygulandığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Türkiye'de yan etkisi az olan aşıyı uygulamayı düşünüyoruz' açıklamasının hatırlatılması üzerine Prof. Dr. Azap, "Sayın bakanın bahsettiği aşı bu inaktif virüs aşısı. Bildiğimiz bir teknoloji ile üretildiği için yan etkisi olmasını az bekliyoruz. Bununla ilgili 3'üncü faz çalışmaları devam ediyor. Brezilya'da 10 bin kişi aşılanmış durumda ve ciddi bir yan etki görülmedi" dedi.

'KAFAMDA SORU İŞARETİ KALMADIĞI İÇİN YAPTIRIYORUM'

Konuşmaların ardından gönüllü sağlık personeline aşı uygulandı. Aşı olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Gürün Kaya, pandeminin başından beri Covid-19 polikliniğinde çalıştığını söyledi. Kaya, "Pandemide sorunu çözmede önümüzdeki en önemli anahtarın aşı olduğunu biliyorum. Daha önceki uygulamalarda güvenilirliği konusunda kafamda soru işareti kalmadığı için aşıyı yaptırıyorum" diye konuştu.