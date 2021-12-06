Çin'in Guangcou kentinde 'Türk kahvesi' tanıtım etkinliği yapıldı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da ''Türk kahvesi" tanıtım etkinliği düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Guangcou Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen "Anadolu Esintisi" başlıklı kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler kapsamında, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde "Türk kahvesi" tanıtım etkinliği yapıldı.

Türk kahvesinin tarihinin ve kültürünün anlatıldığı etkinlikte, Guangcou Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Neslihan Kul, Türklerin dünyada kahve kültürünün oluşmasına yaptığı katkıyı anlatan sunum yaptı.

Kahvenin Yemen'den Avrupa'ya yolculuğuna değinen Kul, kahve kültürünün Anadolu insanının günlük yaşamındaki yerini ve önemini vurguladı.

Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde kafe işleten Türk vatandaşı Gökhan Bükmüş de konuklara Türk kahvesi pişirmeyi uygulamalı olarak anlattı. Farklı pişirme tekniklerini deneme fırsatı bulan Çinli konuklar kumda pişirme tekniğine özel ilgi gösterdi. Çinli konuklar, Türk kahve kültürünün vazgeçilmez öğelerinden kahve falıyla ilgili anlatımları da dikkatle takip etti.

Türk kahvesi yapımını öğrenen tüm konuklara kahve fincanı hediye edildi.

Çin'de "Anadolu Esintisi

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Guangcou Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle Guangcou Kütüphanesi'nde "Anadolu Esintisi" başlıklı kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Etkinler kapsamında, 2 Aralık'ta kütüphanede 400 kitaptan oluşan Türk kitaplığının açılışı yapılmıştı. Açılış dolayısıyla Uludağ Üniversitesi Türk İslam Sanatları Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hicabi Gülgen'in 33 ebru çalışmasından oluşan sergi ziyaretçilere sunulmuştu.

Etkinlikler, 12 Aralık'ta çevirim içi düzenlenecek Türk edebiyatı paneli ile sürecek. Türk ve Çinli uzmanların katılacağı panelde, Pekin YEE tarafından ölümünün 700. yılında şair ve düşünür Yunus Emre'nin hayatı ve kişiliğinin ele alındığı sunum gerçekleştirilecek.

Çin'de yaşayan Türk gazeteci ve yazar Emre Demir'in çevrim içi bağlama dinletisi 19 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

Neslihan Kul, 25 Aralık'ta Türk mutfağının tanıtıldığı "Anadolu Lezzetleri" başlıklı sunum yapacak.

Program, 8-9 Ocak 2022'de "Anadolu'ya Bir Adım Daha Yakın" başlığı altında Türk sinemacı Semih Kaplanoğlu'nun "Yusuf Üçlemesi" olarak bilinen "Bal", "Süt" ve "Yumurta" filmlerinin gösterimiyle sona erecek.