Çin'in İslam tahammülsüzlüğü: Namaz kılanlar ve imamlık yapanlar tutuklanıyor

İslam dininin hiçbir şeyine tahammül edemeyen Çin hükümeti, Bazargül Kaden'i namaz kıldığı ve başörtüsü taktığı için, Nurbolv Bukaykoja'yı ise imamlık yaptığı için toplama kampında işkenceden geçiriyor.

Çin hükümeti, Doğu Türkistan'da kendi devletinin görevlisi olan imamların neredeyse yüzde 99'unu tukukluyor. Uygur Türklerine kamplarda işkencelerde bulunan Çin'in en önemli hedefi ise imamlar...

İMAMLARIN ÇOĞU TOPLAMA KAMPINDA

Kazakistan doğumlu Nurbolv Bukaykoja da tutuklanan imamlardan sadece biri... Türkiye'de bulunan ve Kazakistan vatandaşı olan kardeşi Yelbov Bukaykoja, ağabeyinin sadece imam olduğu için tutuklandığını söylüyor. Çin tarafından imam olarak görevlendirilen Bukaykoja, Mart 2018 tarihindde tutuklanarak toplama kampına gönderildi. Ailesi, Nisan 2019'da Bukaykoja'nın 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını öğrendi.

NAMAZ KILDI DİYE TUTUKLANDI

Bukaykoja ile aynı tarihte tutuklanan Bazargül Kaden, ise sadece namaz kıldığı ve başörtüsü taktığı için tutuklanarak toplama kampına gönderildi. Kazakistan uyruklu olan Bazargül, Uygur arkadaşları olduğu için suçlu bulunmuş. Toplama kampında darp ve şiddete maruz kalan Bazargül'ün sağlığının bozulduğu öğrenildi.

Kaden'in 70 yaşındaki babası, kızını lurtarmak için uluslararası kamuoyundan yardım istiyor.