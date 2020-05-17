Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Du Wei'nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Polis, Büyükelçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Du Wei, şubat ayında büyükelçi olarak İsrail'e atanmıştı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Du Wei'nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Polis, Büyükelçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Du Wei, şubat ayında büyükelçi olarak İsrail'e atanmıştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.