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Çin'in koronavirüsün aşısını bulduğunu açıkladı

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüse karşı aşıyı bulduklarını açıkladı. Aşının etkisini kanıtladığını söyleyen Hanhui piyasaya çıkması için son testlerin yapıldığını açıkladı.
Çin'in koronavirüsün aşısını bulduğunu açıkladı

Tüm dünyaya yayılmaya başlayan öldürücü virüsle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

"İLAÇ ETKİSİNİ KANITLADI"

Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova’da Rus basınına yaptığı açıklamada, “Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya’ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

TÜM DÜNYAYA YAYILIYOR

İlk olarak Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'e yakın kişi hayatını kaybetti. Virüs, son olarak İran ve Irak’ta görüldü.

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