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Çin'in Şanghay ve Pekin şehirlerinde okulda eğitim kısmen başladı

Çin'in Pekin ve Şanghay şehirlerinde okulda eğitime kısmen başlanıldı. Öğrenciler maske ile derslere girerken okular giren herkesin ateşi ölçülüyor.
Çin'in Şanghay ve Pekin şehirlerinde okulda eğitim kısmen başladı

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, başkent Pekin'de lise son sınıf öğrencileri ile Şanghay'da orta ve lise son sınıf öğrencileri, yeniden okulda eğitime başladı.

İki kentte öğrenciler, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak derslere katılıyor.

OKULA GİRİŞLERDE ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR

Okula girişlerinde ateşi ölçülen öğrencilerden anormallik görülenler, sağlık kontrolü için tecrit bölümlerine alınacak.

Bazı okullarda kantin ve yemekhanelerde oturma düzeni öğrenciler arasında birer metre mesafe olacak şekilde ayarlanırken öğrenciler, kolunu arkadaşının omzuna atma gibi temaslardan kaçınmaları konusunda uyarıldı.

50 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ OKULDA

Pekin Eğitim Komisyonundan yapılan açıklamada, şehirde kayıtlı 51 bin 226 lise son sınıf öğrencisinden 49 bin 979'unun yüz yüze okula başlayabilecek durumda olduğu belirtildi.

Açıklamada yakın zamanda başka bölgelerden şehre dönen yaklaşık 800 öğrencinin 14 günlük zorunlu karantinada tutulduğu, 300 kadar öğrencinin ise yurt içi ulaşım kısıtlamaları nedeniyle şehir dışında olduğu kaydedildi.

VUHAN'DA OKULLAR 6 MAYIS'TA AÇILACAK

Çin'in bazı bölgelerinde geçen aydan itibaren okullar yeniden açılmaya başlandı. Salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ise okulların 6 Mayıs'ta açılması planlanıyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu aşarken 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin ana karasında virüsün bulaştığı kişi sayısı 82 bin 830 olurken 4 bin 633 kişi yaşamını yitirdi.

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