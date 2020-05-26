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Çin'in Vuhan kentinde 6,5 milyondan fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Yeni tip koronavirüsün çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Vuhan kentinde 6 milyon 574 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
Çin'in Vuhan kentinde 6,5 milyondan fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, 10 günde 6 milyon 574 bin kişi test edildi.

Resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu kentte 14-23 Mayıs tarihleri arasında yaygın CRP (C-reaktif protein) testleri yapıldı.

Kişilerin boğaz sürüntü örneklerinde virüsün RNA izlerinin tarandığı testler için vatandaşlara çağrı yapıldı, yerleşim yerlerinde kurulan geçici test merkezlerinde numuneler toplandı.

10 günde 6 milyon 574 bin kişiye yapılan testler, 6 yaşından küçük çocuklara uygulanmadı.

Daha önce 3 milyon testin uygulandığı kentte tüm yetişkinleri ve okul çağındaki çocukları test etmeye yönelik hedefe büyük ölçüde ulaşıldığı tahmin ediliyor.

Yaygın testler, virüsü taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen kişileri tespit ederek, bulaşı riskini saptamayı amaçlıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 5,5 milyonu aşarken, 350 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

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