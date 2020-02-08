Çinli bilim insanları pangolinlerden şüpheleniyor

Çinli bilim insanları, koronavirüs salgınının hastalığı taşıyan insanlardan alınan örneklerle, yüzde 99 aynı özelliğe sahip olduğu tespit edilen pangolinlerden bulaşmış olabileceğini açıkladı.

Çinli bilim insanlarının binden fazla hayvanı incelediği araştırmaya göre, ölümcül koronavirüs insanlara, şimdiye kadar söylenlerin aksine yarasalardan ya da yılanlardan değil pangolinlerden geçmiş olabilir.

Çin'de şimdiye kadar 31 bin kişiye bulaştığı tespit edilen, 630 kişinin ölümüne neden olan ve onlarca ülkeye de sıçrayan koronavirüse ilişkin yeni bir araştırma yapıldı. Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Ancak Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden bilim insanları, ölümcül salgına pangolinlerin (pullu karıncayiyen) sebep vermiş olabileceğini belirtti.

'GENOM DİZİLERİ KORONAVİRÜS HASTALARINDAKİLERLE YÜZDE 99 AYNI'

Araştırmacılar, pullarla kaplı tek memeli olan pangolinlerin potansiyel koronavirüs taşıyıcısı (ara konak) olabileceğini duyurdu

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, bilim insanlarının, pangolinler üzerinde bulunan virüslerin genom dizilerinin koronavirüs hastalarındakilerle yüzde 99 aynı olduğunu keşfettiklerini bildirdi.

​'DÜNYA ÜZERİNDE EN ÇOK TİCARETİ YAPILAN HAYVAN'

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) pangolinleri dünya üzerinde yasadışı yollarla ticareti en çok yapılan hayvan olarak tanımlıyor. Son on sene içerisinde bir milyonun üzerinde hayvanın kaçak av pazarında öldürüldüğü düşünülüyor.

Halk arasında görünüşlerinden dolayı 'canlı çam kozalakları' olarak da adlandırılan pangolinlerin pulları Çin ve Vietnam'da geleneksel tıp için kullanıldığı, etinin ise karaborsada satıldığı biliniyor.

2017'de Çin'de 1 kilo pangolin pulunun karaborsada 5 bin yuan yani 700 dolara alıcı bulduğu belirtilmişti.

300 cm uzunluğundaki dilini karınca gibi hayvanların yuvalarına sokarak termit, karınca, pupa ve larva ile beslenen pangolinlerin Asya'da yaşayan dört, Afrika'da yaşan dört olmak üzere toplam sekiz türü bulunuyor.