Çinli bilim insanları yarasalarda 1500 koronavirüs türü tespit etti

Çin'de Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden uzmanlar yarasalarda 1500 farklı koronavirüs türü tespit etti. Uzmanlar bunlardan bazılarının yeni bir pandemiye yol açabileceğini belirtti.

Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli’nin yarasaların organizmalarında yaklaşık 1.500 Koronavirüs türü saptadığı bildirildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, The Big Picture Science podcast paylaşımında belirtildiği üzere Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden Shi Zhengli yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 Koronavirüs türü saptadı.

15 BİN ÖRNEK ANALİZ EDİLDİ

Habere göre laboratuvar çalışanları yarasaları yakalayıp biyolojik verilerini topladı. Yakalanan yarasaların tükürük, kan ve dışkısından alınan yaklaşık 15 bin örnek analiz edildi. Araştırma sırasında bilim insanları, örneklerin yüzde 10’unda Koronavirüs saptandı, ardından virüsler enstitüde muhafaza edilmek üzere donduruldu.

Haberde, “Bu virüslerin birçoğu asla insanlara bulaşmayacak, ancak bazıları buna meyilli olabilir. Bilimci şu anda örneklerden hangilerinin insanlara bulaşma riski taşıdığına açıklık getirmek için onları test etmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.