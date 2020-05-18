  • BIST 101.552
  • Altın 389,073
  • Dolar 6,8525
  • Euro 7,4148
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm

Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin insan vücudunda bulunan ve koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunu engelleyebilen monoklonal antikoru bulduğu belirtildi.
Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadeleye karşı bir çok ülke çalışamalarına devam ediyor. Nature dergisinde yer alan bir raporda Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin koronavirüs enfeksiyonunu engelleyebilen, ilgili ilaçların ve aşıların geliştirilmesi için kullanılabilecek iki insan monoklonal antikoru keşfettiği belirtildi.

ANTİKORLAR FARELER ÜZERİNDE BAŞARI GÖSTERDİ

Capital Tıp Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi altındaki Mikrobiyoloji Enstitüsü ve Tianjin Biyoteknoloji Enstitüsü de dahil olmak üzere pek çok Çinli bilim insanının yer aldığı belirtilen araştırmada fareler üzerinde yapılan deneylerin, antikorların akciğerlerdeki virüs yükünü azaltabildiği de ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 14 MAYIS14 Mayıs 2020 Perşembe 10:14
  • Bakan Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında14 Mayıs 2020 Perşembe 09:06
  • Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a ulaştı13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:00
  • DSÖ Sözcüsü Harris: Koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor12 Mayıs 2020 Salı 14:18
  • 'Kovid-19'un biyosavaş olduğunu gösterir bir kanıt yok'12 Mayıs 2020 Salı 11:39
  • Bakan Koca: Hemşirelerimiz birer kahraman12 Mayıs 2020 Salı 11:23
  • İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi12 Mayıs 2020 Salı 09:29
  • ABD'deki yeni araştırmaya göre D vitamini eksikliği Kovid-19'dan ölüm riskini artırabilir12 Mayıs 2020 Salı 09:16
  • Kovid hemşireleri salgınla mücadelede en ön cephede savaşıyor11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:42
  • Sağlık Bakanı Koca 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti