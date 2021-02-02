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Çinli diplomattan ABD'ye 'ilişkileri düzeltme' çağrısı

Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Yang Cieçı, ABD'de Başkan Joe Biden liderliğinde göreve başlayan yeni yönetime, iki ülke ilişkilerinin barışçı ve yapıcı iş birliği temelinde yürütülmesi çağrısında bulundu.
Çinli diplomattan ABD'ye 'ilişkileri düzeltme' çağrısı

Yang, merkezi New York'ta bulunan ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesinin düzenlediği çevrim içi toplantıda konuştu.

Çin'in en kıdemli diplomatı Yang, "ABD'nin modası geçmiş sıfır-toplamlı oyun ve büyük güç rekabeti zihniyetinden sıyrılıp ilişkileri rayına sokmak için Çin ile birlikte çalışacağını umuyoruz." dedi.

Yang, Biden yönetiminin göreve gelmesinin ardından ABD-Çin ilişkileri konusunda değerlendirmede bulunan Çin'in en yüksek düzey yetkilisi oldu.

Çin'in ABD'nin dünyadaki konumuna meydan okuma veya onun yerini alma gibi bir niyeti olmadığını vurgulayan Yang, "Çin, ABD ile ilişkisini, çatışma ve cepheleşmeye yer olmadan karşılıklı saygı ve kazanç temelinde yürütmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Yang, dünyanın en büyük iki ekonomisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan ABD ve Çin arasındaki iş birliğinin, tüm dünya halklarının iyiliği, kalkınması, barış ve refah içinde yaşaması için gerekli olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında ilişkilerin düzletilebilmesi için ABD'nin Çin'in "iç işleri" olarak gördüğü bazı meselelere müdahil olmaması gerektiğinin altını çizen Yang, "ABD, Çin'in toprak bütünlüğü ve egemenliğini ilgilendiren Hong Kong, Tibet, Sincan ve diğer meselelere müdahale etmeyi bırakmalı." görüşünü dile getirdi.

Çin Komünist Partisinin 25 kişilik siyasi bürosunun üyeleri arasında yer alan Yang, daha önce Dışişleri Bakanlığı ve Çin'in Washington Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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