  • BIST 94.103
  • Altın 247,307
  • Dolar 5,7751
  • Euro 6,5341
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Cinnet getiren baba 2 kızı av tüfeğiyle vurdu

zmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre cinnet getiren Mustafa Kemal S. (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan 2 kızını av tüfeğiyle vurdu.
Cinnet getiren baba 2 kızı av tüfeğiyle vurdu

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1634 sokakta bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katında meydana geldi. Seferhisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde yat kaptanlığı yapan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Mustafa Kemal S., henüz belirlenemeyen bir nedenle evde cinnet getirdi. Mustafa Kemal S., eşinin dehşet dolu bakışları arasında kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S.'ye (13) av tüfeği ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan iki kardeş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, baba Mustafa Kemal S.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri Sudenaz S. ve Gamze S.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan 2 kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri söz konusu evde incelemelerde bulundu. Mustafa Kemal S.'nin kızlarını neden vurduğu alınacak olan ifadesinin ardından belirlenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıyer'de alarmı çalan kuyumcuda özel harekat operasyonu06 Haziran 2019 Perşembe 23:44
  • Fatih'te hareketli dakikalar06 Haziran 2019 Perşembe 16:35
  • Koli koli çalmışlar05 Haziran 2019 Çarşamba 14:22
  • Uzaklaştırma cezasını dinlemedi eşine 7 kurşun sıktı05 Haziran 2019 Çarşamba 11:27
  • Jandarmaya ait drone'u taşlayan defineci yakalandı04 Haziran 2019 Salı 12:02
  • Pişkin hırsızlar Adana'da!04 Haziran 2019 Salı 11:00
  • Ağrı'da iğrenç olay!03 Haziran 2019 Pazartesi 18:16
  • 4 kişinin öldüğü arazi kavgasında 21 kişi tutuklandı02 Haziran 2019 Pazar 12:00
  • Adana'da El Kaide operasyonu02 Haziran 2019 Pazar 11:36
  • İstanbul polisi kalpazanlara geçit vermedi31 Mayıs 2019 Cuma 16:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti