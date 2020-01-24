Cinsel istismardan tutuklanan Hıfzı Cem Minisker kimdir? Biyoenerji nedir?

Kendisini ‘Hızır’ ve ‘yüce varlık’ olarak tanıtıp, ağına düşürdüğü kadın ve erkeklere biyoenerjili cinsel istismarda bulunmaktan tutuklanan Hıfzı Cem Minisker kimdir, biyoenerji nedir? Biyoenerji diye bir şey var mı? Bu şekilde tedavi mümkün müdür?

24 Ocak’ta bir gazetede yer alan “Biyoenerjili cinsel istismar... Kendisini ‘Hızır’ ve ‘yüce varlık’ olarak tanıttı” başlıklı haber üzerine internette “ Hıfzı Cem Minisker kimdir ”, “ Biyoenerji nedir ” sorularının cevabı aranmaya başladı.

Hıfzı Cem Minisker, Eskişehir’de kendisini “Allah’ın yarattığı en yüce varlık” olarak tanıtarak, kendisine gelen insanlara şifa dağıttığını ileri süren biridir.

Sözkonusu haberde, 61 yaşındaki Hıfzı Cem Minisker’in ‘aydınlanma’ dediği seanslarda, biyoenerji adı altında birden çok kadın ve erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı aktarılıyor. Suçlamaları reddeden Minisker, kendisine komplo kurulduğunu iddia ediyor.

Peki biyoenerji nedir?

Biyoenerji en yorumsuz hali ile Vikipedi’de şöyle ifade ediliyor: “Biyoenerji, biyolojik kaynaklardan elde edilen malzemelerden edinilen yenilenebilir enerjidir. Biyokütle, kimyasal enerji şeklinde güneş ışığı depolamış olan herhangi bir organik malzemedir. Bir yakıt olarak odun, odun atıkları, saman, gübre, şeker kamışı ve çeşitli tarım işlemlerinden elde edilen birçok yan ürünü içerebilir. Biyogaz üretiminde öncü ülkeler Hindistan ve Çin'dir. Brezilya, Kanada, İsviçre ve Almanya da biyoenerji üreten ülkelerdir.”

Sözkonusu haberin ayrıntılarını da aktaracak olursak, Hıfzı Cem Minisker ile ilgili skandal iddialar mağdur ifadelerine dayanıyor.

F.M.D. adlı kadın soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, Mart 2019’da sevgilisi G.D.’nin evinde Minisker ile tanıştığını söylüyor. Bu kişinin “Sana biyoenerjiye benzeyen ‘aydınlanma’ adlı bir işlem yapacağım” dediğini belirten F.M.D., ilk tacizin 18 Mayıs 2019’da yaşandığını iddia ediyor.

‘Aydınlanma işlemi’ni anlatan F.M.D., “Beni odaya aldı ve cebinden çıkardığı yağı bileğine sürüp koklamamı istedi. Kıyafetlerimi çıkarıp yatağa uzanmamı istedi. Bütün vücuduma dokundu. Cinsel saldırıya uğradım. Korkumdan evde bulunan sevgilime ve arkadaşlarımıza seslenemedim. ‘Olanları kimseyle paylaşma’ dedi. Eğer söylersem, var olan sistemin yüce varlıklarca bozulacağını söyledi” diyor.

“BU GECENİN ÖZEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

En son 23 Haziran 2019’da seans yaptıklarını belirten F.M.D., Hıfzı Cem Minisker tarafından odaya çağrıldığını anlatarak, şunları söylüyor: “Odada iç çamaşırıyla gördüm. Bu gecenin özel olduğunu, kendisiyle cinsel birliktelikte bulunmamız gerektiğini, bunun ‘varlıklar’ tarafından iletildiğini söyleyerek çırılçıplak kalmamı söyledi. Korkudan titreyerek ağlamaya başladım. Birlikteliğin olmayacağını anlayınca üzerimi giyinip gitmemi istedi.”

F.M.D., Minisker’in kendisi için ‘Hazreti Hızır’ ve “Ben Allah’ın yarattığı en yüce varlığım” dediğini, damadını Mehdi, bir arkadaşını da ‘Hazreti İbrahim’ diye tanıttığını ileri sürüyor.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, F.M.D.’nin erkek arkadaşı G.D. ile G.D.’nin kuzeni E.E. de istismara uğradıklarını iddia ediyor.

BİR MAĞDUR DAHA

Z.T.A. adlı kadın da Hıfzı Cem Minisker’in istismarına uğradığını ifade ederek, “Üzerimi çıkarttı. Ne olduğunu anlayamadım ama bir şey söyleyemedim. Tenime dokunması gerektiğini, hepimizin içini gördüğünü ve kişinin kadın ya da erkek olmasının bir anlam ifade etmediğini söyledi” diyor.

Hıfzı Cem Minisker’den şok savunma

Hıfzı Cem Minisker ise, savunmasında biyoenerji seansı yaptığını iddia ederek “Enerji çalışması şöyle olur: Şahıs küloduyla kalır. Ayakları, dizleri, karnı ve boynundan ön ve arka noktalara dokunarak, ellerimi gezdirerek, parmak uçlarına uygularım” ifadelerini kullanıyor.

Kendisini ‘Hızır’, damadını ‘Mehdi’ diye tanıtmadığını da ileri süren Hıfzı Minisker, “Bunların hepsi uydurma. Ben öyle yapmadım ancak beni Hızır olarak görmüş olabilir” diyor.

TUTUKLANDI

Suçlamaları reddeden Hıfzı Cem Minisker, F.M.D. tarafından taciz edildiğini öne sürerek, “Bunların tamamı komplodur. F.M.D. ilişkiye girmek isteğini reddettiğim için bunları planladı” diyor.

Cem Minisker tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

Biyoenerji diye bir şey var mı ? Bu şekilde insanların tedavi edilmesi mümkün mü, doğru mu?

Biyoenerji konusunda çeşitli tarifler, açıklamalar, yorumlar bulunmakla birlikte, ilahiyatçılarımız bu konuya şöyle açıklık getiriyor:

"Her insanın -hatta biyolojik bünyeye sahip her canlının- vücudunda biyoenerji vardır. Fakat, bu potansiyel enerjinin bir tedavi aracı olarak kullanılması konusunda sağlam bir bilgiye sahip değiliz.

“Göz değmesi” gibi olumsuz bir enerji potansiyelinin varlığı, olumlu bir enerjinin varlığının bir göstergesi gibidir. Şekli ne olursa olsun, bazı kimselerin bu konuyu para kazanma yolunda istismar ettiğini ve de şarlatanlık yaptığını düşünüyoruz.

Bu işin doğruluğunu gösteren tecrübelerdir. Bu metotla gerçekten hastaların şifa bulmasına vesile olan kimseler varsa, bu iyi bir deneyim olur. On kişiden biri iyileşiyorsa, bu bir rastlantı olarak değerlendirilebilir."