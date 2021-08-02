Cinsel tacizi günlük ortaya çıkardı

İzmir'in Bornova ilçesinde A.B.B. (16) adlı kız çocuğunun günlüğü, üvey baba Engin O.'nun (40) cinsel tacizini ortaya çıkardı.

A.B.B.'nın, günlüğünde birçok kez cinsel tacizi yazdığı hatta kendisini asarak, intihar etmeyi bile düşündüğünü kaydettiği görüldü. Hem A.B.B.'nin ifadelerinden hem de günlükten tacizin ortaya çıkmasının ardından anne J.O.'nun şikayeti üzerine Engin O. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hakkında İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasında "Nefsime hakim olamadım" diyen Engin O., iyi hali indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

A.B.B. adlı kız çocuğu, iddiaya göre, henüz 13 yaşındayken, üvey babası Engin O.'nun cinsel tacizine maruz kaldı. Tacizler, yaklaşık 2 sene sürerken, pandemi döneminde A.B.B.'nin tavırlarındaki değişim, anne J.O.'nun dikkatini çekti. Psikiyatrik muayenede A.B.B., cinsel tacizi anlatırken, kendisine depresyon ve anksiyete tanısı koyuldu. Bunun yanı sıra A.B.B.'nin günlükleri de incelenince üvey baba tacizi ortaya çıktı. A.B.B.'nin, kendisini asarak intihar etmeyi bile düşündüğünü belirttiği günlükte "Ben uyurken yanıma geliyor. Ne yaptığını sorduğumda üzerimi örtmek için geldiğini söylüyor. Annem bunları öğrense çoktan boşanmışlardı. Belki de çok uzaklara gitmeliyim ama hiçbir yerde istenmiyorum. O kadar baskı altındayım ki kendimi asmayı düşündüm. Yarın karne günü ve mutlu numarası yapmalıyım. Odama kamera koymayı bile düşündüm. Annemler odalarına kilit aldılar. Ben de almak istedim ama gerçeği asla söyleyemezdim. Canım çok sıkkın. Bana dokunduğunu, taciz ettiğini söyleyemiyorum. Yetti artık çok sıkıldım" yazdığı görüldü.

'NEFSİME HAKİM OLAMADIM'

Hem A.B.B.'nin ifadelerinden hem de günlüklerden cinsel tacizin ortaya çıkmasının ardından anne J.O.'nun şikayeti üzerine Engin O., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Engin O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Engin O. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Karar duruşmasında savunma yapan Engin O., cinsel tacizi itiraf etti. Engin O., "Uyurken üzerini örtmek için odaya girdiğimde A.B.B.'nin bacakları açıktaydı. Nefsime hakim olamadım ve bacaklarına dokundum. İrkilince odadan geri çıktım. Ondan başka bir şey yapmadım. Bu olaydan sonra A.B.B. bana ön yargılı oldu" diye konuştu.

Yaşadıklarını anlatan A.B.B. ise "İlk olarak evimizin çatısında tacize uğradım. Sürekli aynı şeyleri yapıyordu. Yattığım odanın kapı kolunu sessizce indirip, içeri giriyordu. Ben bunları günlüğüme yazdım. Cinsel taciz, ben günlük tutmaya başlamadan 6 ay önce başlamıştı" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, yapılan yargılamanın ardından Engin O.'ya 15 yıl hapis verirken, duruşmalardaki iyi hali ve sabıkasının olmaması nedeniyle cezayı 12 yıl 6 aya indirdi.