Cinsiyet değiştirme skandalı

İngiltere'de çocuklar için cinsiyet danışmanlığı veren tek klinikte sosyal medyadan etkilenen çocuklara yeterli psikolojik destek verilmeden cinsiyet değiştirme ameliyatları yapıldığı ortaya çıktı.

İngiltere'de cinsiyet danışmanlığı veren bir klinikte yaşanan skandal klinik müdürü tarafın ortaya çıkarıldı. Cinsiyet danışmanlığı ve geçiş ameliyatı sağlayan Toplumsal Cinsiyet Kimlik Geliştirme Hizmeti (GIDS) bünyesinde çocuklara hizmet veren tek Tavistock ve Portman Güven Kliniği'nin eski müdürü Marcus Evans birçok uzmanın transfobik olarak etiketlenmekten korktukları için nesnellikten uzak karar verdiğini söyledi. Evans politikleşen trans grupların çocukları risk altına soktuğunu belirterek "Gençler bu süreçte sorunlarını anlayabilecek ve uzun vadede kendilerini anlayabilecek klinik bir yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Okul danışmanları ve ruh sağlığı hizmeti sağlayıcıları ise nesnellikten uzaklaşarak çocukların yanlış cinsiyette doğduklarına dair inançlarını doğrulamak için transseksüel grupların baskılarına boyun eğiyorlar'' dedi.

2013 yılında klinikte gerçekleşen cinsiyet değiştirme ameliyatlarının sayısı 468 iken 2018 yılında bu sayının 2 bin 500'e yükseldiği belirtiliyor. Trans ameliyatlardaki bu artışın en büyük sebebinin sosyal nedya olduğunu dile getiren Evans, trans erkek olduğuna inanılarak 2 yıl hormon tedavisi gören Dagny'nin tecrübelerini de aktardı. Dagny, youtube üzerinden yaptığı açıklamada 15 yaşında cinsel kimliği ile ilgili sorgulamalar yaşadığını belirterek "Cinsiyet disforisi yaşadığım an, bulunduğum bedeni değiştirmem gerektiğini düşündüm. Üstelik yoluma çıkan herkesi transfobik olarak görüyordum. Oysa bu çok yanlıştı" ifadelerini kullanıyor.

SKANDAL İSTİFA GETİRDİ

Evans 'yetersiz değerlendirmeler, hastaların erken tıbbi müdahaleler için zorlandıkları ve trans lobilerden gelen baskılar' sebebiyle görevinden istifa ettiğini söylüyor. Evans, istifasından bu yana cinsiyet değiştirme ameliyatları konusundaki tartışmaların sesli bir grup tarafından örtbas edildiğini belirtiyor. Evans, ''İnsanlar bu alanlardaki tedaviler konusunda tereddütler yaşarken, gazeteciler ve TV yapımları transfobik olarak etiketlenmemek için seslerini yükseltemiyorlar" dedi.

İstifasının ardından klinikteki trans baskısı sebebiyle mağdur olan ailelerin kendisiyle görüştüğünü belirterek ''Bu ebeveynlerin hepsi, klinik uzmanlarının uzun süredir devam eden psikolojik gelişimleri incelemek için vakit ayırmaktan ziyade, çocuğun tereddütlerini hemen onaylıyorlar" ifadelerini kullandı. Nisan ayında, beş klinisyenin daha bazıları çocukların seçeneklerini tam olarak değerlendirmeden, yaşamını değiştirecek tıbbi müdahalelere maruz kaldığı endişeleri üzerine istifa ettiği ortaya çıktı. Geçen hafta BBC'de yapılan bir araştırma hormon tedavisi sebebiyle yaşamına son veren çocukların sayısında güçlü bir artış olduğunu ortaya koydu.