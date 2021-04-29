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Çip krizi Mini'yi vurdu! Üretim durdu

Otomotiv sektörünü derinden sarsan ve üretimlerin durmasına yol açan çip krizi bir markaya daha sıçradı. Mini fabrikasında üretime ara verileceği açıklandı.
Çip krizi Mini'yi vurdu! Üretim durdu

Oxford'daki Mini fabrikasındaki üretim, çip sıkıntısı nedeniyle üç iş günü süreyle askıya alınacak. Bir sözcü, şirketin daha fazla kesintiyi en aza indirmek için adımlar attığını ve durumu günlük olarak izlediğini söyledi.

BBC'nin haberine göre; Oxford'daki fabrika 4.500 kişiyi istihdam eden ve haftada 5.000 araba üreten Mini dışında diğer şirketler de küresel bir bilgisayar çipi kıtlığından etkileniyor.

ÇİP KRİZİ BÜYÜYOR

Jaguar Land Rover, aynı nedenle bu hafta Castle Bromwich ve Halewood fabrikalarında üretimi askıya aldı. General Motors, çip sorunları nedeniyle Kuzey Amerika üretimini azaltacağını açıklamıştı.

Tüm dünyada birçok sektörü vuran çip sorunu Subaru'ya da üretimi durdurma kararı aldırtmıştı. Öte yandan Stellantis ve elektrikli araba üreticisi Nio çip krizi sebebiyle üretimi durdurmuştu. Son olarak otomobil üreticisi Mitsubishi çip tedariki problemi nedeniyle gelecek ay Japonya ve Tayland'da üretimini düşürdüğünü duyurmuştu.

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