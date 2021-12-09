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Çip krizi Toyota'da üretimi durdurdu

Otomotiv sektörünün önde gelenlerinden Toyota, Japonya'daki 2 fabrikasında üretime ara verileceğini açıkladı.
Çip krizi Toyota'da üretimi durdurdu

Toyota, tedarik sıkıntısı nedeniyle yeni aldığı bir kararı duyurdu.

Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Toyota, tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya'daki iki fabrikasında üretime ara vereceğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Toyota eylül ayında, yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıklamıştı.

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