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Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun kurtarılmasını gözyaşlarıyla takip etti

BURSA’nın İnegöl ilçesinde karda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun kurtarılmasını gözyaşlarıyla takip etti

Kaza, saat 22.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi, Boğazova Bölgesinde meydana geldi. Bektaş Özkiraz ile arkadaşı Özgür Demiray, iddiaya göre kar yağışını izlemek ve eğlenmek için 1200 rakımlı Boğazova Bölgesi'ne çıktı. Bölgede karın artması ve havanın kararması ile birlikte yolda kalmamak için harekete geçen 2 genç, sürücü Özkiraz'ın kullandığı 16 V 4299 plakalı cip ile İnegöl’e dönmek üzere yola çıktı. Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Özkiraz'ın yönetiminden çıkan cip, kayıp, metrelerce savrularak virajlı yolda 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

UÇURUMDA MAHSUR KALAN YARALI GENÇ ÖNCE AİLESİNİ ARADI

Takla atan cip ağaçlara çarparak durabilirken, kazada yaralanan Bektaş Özkiraz ve Özgür Demiray araçta sıkışarak mahsur kaldı. Bir süre kurtarılmayı bekleyen Bektaş Özkiraz, sıkıştığı aracın içinden ailesini arayarak durumu bildirdi. Özkiraz’ın ailesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ve arama- kurtarma ekibi sevk edildi.

HALATLA ÇEKİLEREK KURTARILDILAR

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede çalışma başlatan kurtarma ekipleri ise dağlık ve çalılık uçurumda 2 gence ulaşmak için arama yaptı. Kar ve bölgenin uçurum olması nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, bir süre sonra yaralılara ulaşarak ilk müdahalede bulundu. Sıkıştıkları araçtan yaralı olarak kurtarılan Bektaş Özkiraz ve Özgür Demiray, sedyeye konulup halatla yukarı çekildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

OĞLUNU YARALI HALDE GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan, olay yerinde ekiplerin çalışmalarını endişeli gözlerle izleyen Özgür Demiray’ın annesi, oğlunun sedye ile uçurumdan çıkarıldığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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