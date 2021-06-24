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Ciple çarpışan otomobildeki karı- koca öldü, 4 yaralı

BOLU'da, cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Fettah Batmaz ve eşi Ayşe Batmaz hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Ciple çarpışan otomobildeki karı- koca öldü, 4 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bolu- Seben yolunun Kozyaka Yaylası mevkiinde meydana geldi. Fettah Batmaz yönetimindeki 14 EU 891 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet C.'nin kullandığı 14 AAS 554 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Fettah Batmaz ve eşi Ayşe Batmaz olay yerine hayatını kaybetti. Cip sürücüsü ile birlikte yanında bulunan N.C., E.C. ve E.N.F. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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