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Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü sondaj faaliyetleri, Yunanistan'ı korkuya düşürdü.
Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

Türkiye'nin dünyada yankı uyandıran sondaj faaliyetleri, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı da harekete geçirdi.

Çipras, Atina’nın kendi kara sahanlıklarında yapılacak herhangi bir sondaj faaliyetine karşı planı olduğunu ve bunları önleyeceklerini söyledi.

İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ GÖNDERİLDİ

Öte yandan Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor. Ankara geçen hafta bölgeye ikinci sondaj gemisi olan Yavuz'u da gönderdi.

 

ÇİPRAS'TAN AÇIK TEHDİT

Çipras, AB'nin bu hafta Lüksemburg’da düzenlediği toplantıda Ankara’ya, Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyetleri sebebiyle açık ve sert bir mesaj verdiğini belirtti. Daha önce de Ankara’yı uyarmış ve saldırgan tutumundan vazgeçmemesi halinde bunun bedeli olacağını söylemişti.

 

YUNAN ORDUSU HAZIR

Öte yandan Yunan silahlı kuvvetlerinin de olası bir gerginliğe karşılık Ege Denizi’nde hazırda beklediği belirtildi. Ülkede, Rodos’un doğusunda ve Meis’in güneyinde Türkiye’nin olası bir müdahalesi konusunda endişeleniyor.

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