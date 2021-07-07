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Cips almayın nohut alın

Tarihi Hamamönü sokaklarında yeşil nohut satan Hacı Gazi Kör, demet haline getirdiği yeşil nohutları satarak evinin geçimini sağlıyor. Hacı Amca, demetini 3 TL’ye sattığını belirterek, “Cips almayın nohut alın. Cipsten hem ucuz hem de sağlıklı” diyor.
Cips almayın nohut alın

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Hacı Gazi Kör, sabahın erken saatlerinde Hal’den aldığı Haymana nohutlarını demet haline getirerek satışa sunuyor. 
Ankara’da Hacı Gazi Kör adlı vatandaş, yaz aylarında yeşil nohut satarak evinin geçimini sağlıyor.

TARİHİ SOKAKLARDA NOHUT SATIYOR

Emekli olduğunu; ancak aldığı maaşla evinin ihtiyaçlarını karşılayamadığı anlatan Hacı Gazi Kör, Altındağ’ın tarihi semti Hamamönü ve çevresinde nohut satıyor. 

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DEMETİNİ 3 TL’DEN SATIYOR

Seyyar olarak yeşil nohut satan Hacı Gazi Kör “Emekli maaşım yetmiyor  ben de yeşil nohut satıyorum Hamamönü’nde. Haymana’dan geliyor bu nohutlar. Ankara Toptancı Hali’nden alıyorum yeşil nohutları. Demet haline getiriyorum. Demetini 3 TL’ye satıyorum. Dört demet alana ise adetini 2,5 TL’den veriyorum. Günde 100 ila 200 demet arasında satıyorum” dedi.

HEM UCUZ HEM SAĞLIKLI

Hem doğal olmasından hem de uygun fiyatından dolayı Ankara’nın tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan Hamamönü’nde insanların yeşil nohuda büyük talep gösterdiğini anlatan Hacı Gazi Kör, “Yaş ve tuzlu nohut insanların çok hoşuna gidiyor. Fiyatı da çok uygun. İnsanlar cips almasınlar nohut alsınlar. Cipsten hem ucuz hem de sağlıklı” dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-


 

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