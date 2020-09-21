  • BIST 1.112
  • Altın 474,856
  • Dolar 7,5537
  • Euro 8,9584
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Çıralı'da bu sezon 3 bin 100 caretta caretta denizle buluştu

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde caretta caretta yuvalama sezonu, son yuvadan çıkan yavruların da denizle buluşmasıyla sona erdi.
Çıralı'da bu sezon 3 bin 100 caretta caretta denizle buluştu

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer ilçesinin, Ulupınar Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Çıralı sahili, her yıl olduğu gibi bu yıl da caretta carettaların yuvalama alanı oldu. Mayıs ayında başlayan yumurtlama sezonuyla birlikte sahile gelen caretta carettalar, yumurtalarını bıraktı. Bu yıl sahilde tespit edilen 100 yuvadan sezon boyunca çıkan yavru caretta carettalar, denizle buluştu. Çıralı'daki son yuvadan yavruların da çıkmasıyla 2020 yılı yumurtlama sezonu sona erdi. Son yuvada bulunan 66 yumurtadan 25 yavru denizle buluşurken, 36 yumurta dölsüz, 3'ü embriyo ve 2'si de ölü olarak tespit edildi. Bu yıl Çıralı'daki 100 yuvada 7 bin civarında yumurta tespit edilirken, bunlardan 3 bin 100'ü canlı olarak denizle buluştu.

Çıralı'daki 100'üncü ve son yuvanın açılışına yerli ve yabancı turistler ilgi gösterirken, görevliler gelenleri maske ve sosyal mesafe konularında İngilizce ve Türkçe uyardı. Turistler, caretta carettalardan bol bol video ve fotoğraf çekerek sosyal medya sayfalarından bu anları paylaştı.

‘SEZONUMUZU TAMAMLADIK'

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün 2020 yılının son yuvasını açtık. Bu yıl bu yuva ile sezonu bitirmiş olduk. 100 tane yuvamız oldu bu yıl. Toplamda 7 bin civarında yumurtamız oldu. 3 bin 100 civarında canlı yavrumuz denizle buluştu. 400 civarında da ölü yavru oluştu. Diğerleri dölsüz ve embriyo şeklinde oldu. Bugünkü yuvamızda 66 yumurtamız var. 25'i canlı denize gitti. Bu yıl kazasız, belasız sezonu kapattık. Bize destek olan, başta güvenlik görevlilerimize, jandarmalarımıza, belediyelerimize, ilçe belediyemize ve büyükşehir belediyemize, gönüllü arkadaşlara, ekibimize, çünkü canla başla çalıştılar, gece gündüz hiç fire vermeden, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu yıl sezonu kapattık. Hayırlısı ile inşallah yeni sezonda yeniden görüşmek dileğiyle" diye konuştu.

ÖZELLİKLE ÇIRALI'YA GELDİ

Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için ilk defa Kemer'e, caretta carettaların yuvadan çıkışını görmek için de Çıralı'ya geldiğini belirten Timofey Kosaçev (37), "Buraya kaplumbağaların yuvadan çıkışlarını görmeye geldim, çok güzeldi" dedi.

'KORONAVİRÜS SALGINI CARETTALARA YARADI'

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise şöyle konuştu:

"Bu yıl caretta caretta sezonumuzu bitirmiş bulunuyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle turizmin biraz zayıf olması caretta carettalara bütün kumsallarımızda olduğu gibi Çıralı'da da yaradı. Rahat rahat denizden gelip yuvalarını yaptılar. Bu yıl 100 yuvamızdı var ve biz hepsini izledik. Son yuvamızı da bugün açmış ve son yavrularımızı göndermiş bulunuyoruz. Bizim komisyonumuz ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifimiz, milli park olduğu için bu alanda Beydağları Sahil Milli Parkı ve 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokole istinaden koruma çalışmalarını yürütmektedir. Milli Parklar'a ve bize destek olan belediyelerimize ve diğer kurumlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuz Gölü nesli tükenmekte olan Bozkır Kartalı ve Toy kuşlarının ev sahibi20 Eylül 2020 Pazar 12:54
  • Koronavirüse dikkat çekmek için bakırdan maske yaptı20 Eylül 2020 Pazar 10:15
  • Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü19 Eylül 2020 Cumartesi 20:09
  • ABD'li Joseph 108'lik saçıyla Guinness'e girdi19 Eylül 2020 Cumartesi 17:37
  • BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi19 Eylül 2020 Cumartesi 09:27
  • Ukrayna’da bir kadın eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı18 Eylül 2020 Cuma 21:56
  • Eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşadı, intihara kalkıştı18 Eylül 2020 Cuma 19:51
  • Otomobilin el frenini çekmeyi unuttu, motosiklete ve otomobile çarptı18 Eylül 2020 Cuma 18:47
  • 50 yıllık çift,2 gün arayla yaşamlarını yitirdi18 Eylül 2020 Cuma 16:33
  • 2 çocuğu dolaba kilitleyip, anneye 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı18 Eylül 2020 Cuma 14:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti