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Ciritte heyecanlı dakikalar

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde gösteri maçı yapan ciritçiler, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Karla kaplı Allahuekber Dağları'nın eteklerinde cirit atan gençler, zaman zaman attan düştü, zaman zaman da zeminin azizliğine uğradı.
Ciritte heyecanlı dakikalar

Bölgede yıllardır ata sporu ciridi unutturmamak için büyük mücadele veren gençler, her hafta sonu bir köyde buluşarak atlı cirit gösterisi yapıyor. Kendi aralarında oynadıkları, kara düzen adı verilen kuralsız ciritte iki devre halinde oynayan ciritçiler, devre arasında ise atlarını dinlendiriyor. Ciritçiler, izleyicilere keyifli anlar yaşatmak için atlarını dört nala sürüp ellerindeki ciritleri rakiplerine fırlatıyor. Atılan ciridin rakibe isabet etmesi, atılan ciridin havada tutulması, belli mesafede ciridi ata değil oyuncuya isabet ettirme çabaları keyifli anların yaşanmasına neden oluyor. Avazları çıktığı kadar bağırarak müsabakaya konsantre olan gençler zaman zaman da zeminin azizliğine uğruyor. Soğuk havanın sertleştirdiği zemin öğlen saatlerinde güneşin eksisiyle yumuşuyor. Bu da atların dengesini kaybetmesine ve sporcuların düşmesine neden oluyor. Düşen gençler, ani bir refleksle kalkıp, yeniden ata binerek müsabakaya kaldıkları yerden devam ediyorlar.

Ciritçi İlhami Yıldız, ciride gönül verdiklerini belirterek, "İsteğimiz kulüplere ve gençlere destek verilerek cirit atı sayının artırılması ve Kars İl Özel İdaresi katkılarıyla Selim ilçesinin girişinde yapılan cirit sahasının kısa sürede hizmete sokulması" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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