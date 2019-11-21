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Çirkin olay Adana'daki konsoloslukta yaşanmıştı: ABD'den açıklama

Adana'da 'cadılar bayramı' kutlamasında İslami değerlerle dalga geçen ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alınmasının ardından ABD Büyükelçiliği'nden resmi açıklama yapıldı.
Çirkin olay Adana'daki konsoloslukta yaşanmıştı: ABD'den açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden, ABD Adana Konsolosluğu çalışanlarının paylaştıkları videoya ilişkin, "Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir" açıklaması yapıldı.

İNANÇLARA SAYGISIZLIK!

ABD Adana Konsolosluğu'nun iki türk çalışanı C.G. ve C.Y., 'cadılar bayramı' kutlaması sırasında paylaştıkları video sonrası gözaltına alındı. Haklarında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan 2 konsolosluk çalışanı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. ABD Büyükelçiliği'nden söz konusu videoya ilişkin açıklama yayımlandı. Çalışanların dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan iki çalışanımızın, hakaret ve saygısız unsurlar içerdiği gerekçesiyle eleştirilen kişisel bir sosyal medya paylaşımında yer aldıklarına ilişkin haberlerin farkındayız. Çalışanlarımızın, dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir."

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