Civcivler gözlerini açtı

Kanatlı hayvanların sağlıklı koşullarda üretim amacıyla kuluçka ve ana kucağı tesisinin üretime başladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Veteriner hekimlerimiz kontrolü altında kaybolmaya yüz tutmuş kanatlıları çoğaltarak doğaya salacağız.
Yeni yaptığımız kuluçka ve ana kucağı tesisimizde ilk civcivlerimiz hayata merhaba dedi. Daha nicelerinin dünyaya geleceği tesisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum ” dedi.
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