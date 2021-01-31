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Club Brugge, Nabil Dirar'ı kadrosuna kattı

Club Brugge, Fenerbahçe'nin Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı transfer etti.
Club Brugge, Nabil Dirar'ı kadrosuna kattı

Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Club Brugge, Fenerbahçe'nin Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı transfer etti.

Fenerbahçe'de sezon başından beri kadroya alınmayan 34 yaşındaki futbolcu, 2008'den 2012'ye kadar forma giydiği Club Brugge ile anlaştı.

Club Brugge, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Dirar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin 2017 yazında Monaco'dan transfer ettiği Faslı milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 89 maça çıktı ve 8 gol attı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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