Çoban köpeklerini, eşek yavrusuna saldırtan şüpheli yakalandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde, kendisine ait 2 çoban köpeğini eşek yavrusuna saldırtarak, görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan B.K. yakalandı.

Haymana'da yaşayan B.K., sokakta yürürken, eşek ile yavrusunu fark etti. B.K., daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, eşeğin yavrusuna saldırttı. Köpekler, eşek yavrusuna saldırarak, yere düşürdü. B.K., bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, tepki çekti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası B.K., yakalanarak, gözaltına alındı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "03.05.2020 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarla, ilimiz Haymana ilçesinde B.K.'nın kendisine ait çoban köpeklerini eşek yavrusunun üzerine saldırttığı ve bahse konu bir videoyu kendisine ait sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayınladığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihbarı müteakip Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Savcısı tarafından şahsın mevcutlu olarak adli makamlarına sevk edilmek üzere gözaltına alınması talimatı ile şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.