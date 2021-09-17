  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,5750
  • Euro 10,0650
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 12 °C
»

Çoban Mektebi’nde restorasyon başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Fatih Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Mektebini müze haline getirmek için restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının başladığını söyledi.
Çoban Mektebi’nde restorasyon başladı

Başkan Altınok, Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda TEKNOKENT’inin bahçesinde yer alan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından istirahat etmek için kullanılan ‘Atatürk Evi’nde de önümüzdeki günlerde restorasyon çalışması yaparak burayı da müze haline getireceklerini kaydetti. Aynı zamanda bu iki yapının etrafında bulunan 17 bin metrekarelik alanı da yeşillendirerek gül ve çiçek vadisi yapacaklarını dile getirdi.

coban_mektebinde_restorasyon_basladi_kecioren.bel.tr_9417.jpeg

“KEÇİÖREN ÖNEMLİ BİR KARARGÂHTI”

Keçiören’in Milli Mücadele döneminde önemli bir karargâh olduğuna da vurgu yapan Altınok, şunları aktardı:
“Keçiören’in Milli Mücadele’de önemli bir yeri vardır. Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara’ya geldikten sonra karargâh olarak Keçiören’i kullanmıştır. Bu anlamda Keçiören Milli Mücadele’nin karargâhıdır. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz. Biz de tarihimize ve geçmişimize sahip çıkarak Milli Mücadele’nin yönetildiği yapılarımızı müze haline getiriyoruz.”

coban_mektebinde_restorasyon_basladi_kecioren.bel.tr_9415.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan'da köylere kilitli parke taşı döşendi 18 Eylül 2021 Cumartesi 01:15
  • Gölbaşı'nda sütçüler yarıştı18 Eylül 2021 Cumartesi 01:00
  • 12 bin çiftçiye tohum desteği18 Eylül 2021 Cumartesi 00:45
  • Büyükşehir'de gıda Savunması” eğitimi düzenledi18 Eylül 2021 Cumartesi 00:15
  • 30 ayda 42 yeni park18 Eylül 2021 Cumartesi 00:01
  • Sincan'da öğrencilere kırtasiye desteği17 Eylül 2021 Cuma 02:30
  • Pursaklar'dan vatandaşlara önemli hatırlatma son gün 30 Eylül17 Eylül 2021 Cuma 02:00
  • Başkentte havuzlar yeniden faaliyette17 Eylül 2021 Cuma 01:30
  • Yağmur suyu depolanıyor bitkilere can oluyor17 Eylül 2021 Cuma 01:00
  • Başkan Oğuz Mavi Ay’da buluşuyor 17 Eylül 2021 Cuma 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti