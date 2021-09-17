Çoban Mektebi’nde restorasyon başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Fatih Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Mektebini müze haline getirmek için restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının başladığını söyledi.

Başkan Altınok, Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda TEKNOKENT’inin bahçesinde yer alan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından istirahat etmek için kullanılan ‘Atatürk Evi’nde de önümüzdeki günlerde restorasyon çalışması yaparak burayı da müze haline getireceklerini kaydetti. Aynı zamanda bu iki yapının etrafında bulunan 17 bin metrekarelik alanı da yeşillendirerek gül ve çiçek vadisi yapacaklarını dile getirdi.

“KEÇİÖREN ÖNEMLİ BİR KARARGÂHTI”

Keçiören’in Milli Mücadele döneminde önemli bir karargâh olduğuna da vurgu yapan Altınok, şunları aktardı:

“Keçiören’in Milli Mücadele’de önemli bir yeri vardır. Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara’ya geldikten sonra karargâh olarak Keçiören’i kullanmıştır. Bu anlamda Keçiören Milli Mücadele’nin karargâhıdır. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz. Biz de tarihimize ve geçmişimize sahip çıkarak Milli Mücadele’nin yönetildiği yapılarımızı müze haline getiriyoruz.”