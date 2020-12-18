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Coca-Cola dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak

Amerikalı içecek devi Coca-Cola, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle işletme modelinde gittiği yeniden yapılanma kapsamında, 1200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
Coca-Cola dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak

Şirketten yapılan açıklamada, salgının, söz konusu değişikliklerin nedeni olmadığı ancak şirketin daha hızlı hareket etmesi için bir "katalizör" görevi gördüğü belirtildi. 

Coca-Cola'nın, Kovid-19 salgınının etkisiyle gittiği yeniden yapılanma kapsamında, 1200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, geçen yılın sonunda 86 bin 200 çalışanı bulunan şirketin iş gücünde, yaklaşık yüzde 12'lik bir azalma olacağı kaydedildi.

Söz konusu işten çıkarmaların, yaklaşık 500'ünün, Coca-Cola'nın Atlanta'daki merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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