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Çocuğun drone'dan kaçma anı kamerada 

Çocuğun drone'dan kaçma anı kamerada 
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun gördüğü drone'dan korkarak kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Yenice Mahallesi'nde amatör bir fotoğrafçı, drone ile bölgeyi havadan görüntüledi. Drone'u bir müddet havada kalan fotoğrafçı, ekranda farkettiği bir çocuğu, daha yakından görüntülemeye çalıştı. Üzerinde dolaşan cismi gören çocuk korkuyla kaçmaya başladı. Çocuğun, panik halleri saniye saniye kaydedildi.

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