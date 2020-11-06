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Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu

Mersin'de yaşayan Ramazan Özkan (44), 7 yıl önce oğlunun ödevine yardım ederek başladığı 'naht' sanatında devlet sanatçısı oldu.
Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu

Özel bir şirkette çalışan ve boş zamanlarında Merkez Yenişehir ilçesinde atölyeye çevirdiği evinin balkonunda çalışmalarını sürdüren 2 çocuk babası Ramazan Özkan, hayaline kavuştu. Nakış gibi işlediği ahşaplardan sanat eseri ortaya çıkaran Özkan, devlet sanatçısı oldu.

Bugüne kadar 80'den fazla eser ortaya çıkaran Özkan, bir yandan da 7 yıl önce çocuğunun ödevi ile başladığı naht sanatını geliştirerek, yaşatmaya çalışıyor. Evinin balkonuna kurduğu mini atölyesinde naht sanatı ile uğraşan Özkan, bir odasını da eserlerine ayırdı.

'MERAKLA BAŞLAYIP, KENDİMİ GELİŞTİRDİM'

Naht sanatı serüvenini anlatan Özkan, "7 yıl önce öğretmeninin çocuğuma verdiği duvar saati ödevine yardım ederek, kıl testere ile tanıştım. Daha sonra bu sanata merak sararak, devam ettirdim. İnternetten, sosyal medyadan araştırarak, kendimi geliştirdim. 2018'de ilk sergimi açtım. Ardından 'Kültür Bakanlığı'na başvuru yaptım ve devlet sanatçısı oldum" dedi.

'SABIR İSTEYEN BİR SANAT'

Naht sanatının sabır isteyen çok güzel bir hobi olduğunu belirten Özkan, şunları söyledi:

"Bu işin özü geçmişten günümüze gelen hattatların yaptığı eserleri, anatomisini bozmadan devam ettirmek. Eserleri yaparken yerli ve yabancı ağaçları kullanıyoruz. Önce ağaçların üzerine keseceğimiz objenin resmini, motifini yapıştırıyoruz. Ardından kıl testeresiyle bunları özenle tek tek kesiyoruz. Ardından zımpara yapıyoruz, verniğini atıyoruz, ondan sonra farklı zeminler üzerine montajını yapıyoruz. Eserlerin çerçevesini de ben yapıyorum. Şu ana kadar 75-80 eser yaptım. Elimde de 50 eser mevcut. Bu eserleri talep edenlere satıyorum. Fiyatları, esere verdiğimiz emeğe göre değişiyor. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza verilen eserlerim var." 

Naht sanatının kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat olduğunu belirten Özkan, "Çevremde bu mesleğe merak saran arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar da kendilerini baya geliştirdiler" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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