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'Çocuğunuz ağzı açık uyuyorsa dikkat'

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Emel Peru Yücel, ağzı açık uyuyan çocuklarda geniz eti problemi bulunabileceğine dikkat çekerek, "Geniz eti, çocuklarda işitme kaybına ve kulak akıntısına yol açabilir" dedi.
'Çocuğunuz ağzı açık uyuyorsa dikkat'

Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru Yücel çocuklarda rastlanan burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetlerinin geniz eti belirtisi olabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu. Burnun gerisinde geniz denilen bölgede yer alan lenf dokusu kümesi olarak nitelendirilen geniz etinin, bademcikler ve dil kökü bademcik dokusu ile birlikte bir koruyucu lenf halkası meydana getirdiğini ifade eden Yücel, bu durumun çocukların sık hastalanmasına neden olduğunu ve tedavi edilmediği takdirde ise işitme kaybına yol açabildiğini dile getirdi.

Yücel, geniz eti ve bademcik hastalıklarının toplumda sık görülen sağlık problemleri olduğunu belirterek, "Özellikle geniz eti çocuklarda sık görülür. Her çocukta geniz eti şikayeti olmaz. Bakterilerle, enfeksiyonlarla solunum sistemiyle alakalı anominlere bağlı olarak geniz eti daha büyük olabilir. Geniz etinde çocuklarda burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri olur. Sık sık enfeksiyon geçirdikleri için beslenmeleri bozulur. Kulak enfeksiyonları olur. İşitme azlığı olur. Kulak akıntısı olur. Geniz etinde fizik muayene yapıyoruz. Burun muayenesi yapıyoruz. Endoskoplarla genze bakıyoruz. Beraberinde işitme problemi var mı diye işitme testi yaparak, değerlendiriyoruz. Her geniz eti ameliyat değildir. Ameliyata karar vermek gerekir. Eğer burun tıkanıklığı çok fazla ise altın kural, geniz eti ameliyatıdır. Ama burun tıkanıklığı azsa, beraberinde kulak enfeksiyonları şikayeti yoksa medikal tedaviler verilerek hasta takip edilir" dedi.

'HER HORLAMANIN SEBEBİ GENİZ ETİ DEĞİL'

Her horlamanın sebebinin geniz eti olmadığını da ifade eden Yücel, "Horlamayı yaş grubuna göre değerlendirmek lazım. Çocukluk yaşlarında daha çok geniz eti olduğunu düşünürüz. Ama erişkin yaş grubundaysa burunla ilgili kıkırdak eğrilikleri, burun eti büyüklükleri buna sebep olabilir. Yine yumuşak damak problemleri sebep olabilir. Çocuklarda sadece geniz eti değil bademciklerin büyüklüğü de horlama, gece solunum durması, uyku bozukluklarına sebep olabilir. Ayrımını yapmak lazım. Yaş grubuna ve fizik muayene kontrolüne göre değerlendirmelidir. Tam bir kulak, burun, boğaz muayenesi yapmak gerekiyor. Problem neredeyse ona göre değerlendiriliyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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