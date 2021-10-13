Çocuk Gündüz Bakımevlerine Yoğun İlgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 4 Çocuk Gündüz Bakımevi’nde yeni eğitim-öğretim dönemi başladı.

Alanında uzman eğitmenleriyle 37-66 aylık çocuklara hizmet verilen çocuk gündüz bakımevlerinde, çocuklar eğitimlerine devam ederken doyasıya eğlenme fırsatı da buluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ailelerden gelen yoğun talep nedeniyle Başkent’te Çocuk Gündüz Bakımevlerinin sayısını artırmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 4 Çocuk Gündüz Bakımevi’ni hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemine başladı.

BAŞKENTLİ MİNİKLER BÜYÜKŞEHİR KREŞLERİNE EMANET

37-66 aylık çocuklara hizmet vermeyi sürdüren Büyükşehir kreşlerine Başkentli aileler yoğun ilgi gösteriyor.

Batıkent, İşçi Blokları, Ahmetler ve Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevi’nde, yaş grubuna göre verilen eğitimlerin yanı sıra sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI İLE ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENİYOR HEM EĞLENİYOR

Velilerin güvenerek çocuklarını emanet ettiğini belirten İşçi Blokları Gündüz Bakımevi İdarecisi Yasemin Yorulmaz, şu bilgileri verdi:

“Yeni eğitim dönemine başladık. 100 kişilik kapasitedeki yerimizde pandemi nedeniyle 60 çocukla devam ediyoruz. Uzman kadromuz tarafından hazırlanan farklı branşlarda yaş gruplarına özel eğitim programımızla yeni dönemimize güzel bir şekilde tamamlayacağız.”

37-66 aylık çocukların kişisel gelişim ve eğitimlerine uzman kadrosuyla okul öncesi destek olmak amacıyla hizmet veren Gündüz Çocuk Bakımevileri’nde çocuklar sosyal etkinlikler ile de geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor.