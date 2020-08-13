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Çocuk kavgasındaki cinayetin şüphelisi 2 kuzen tutuklandı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, çocuklar arasındaki tartışmaya dahil olan 2 aile arasında çıkan ve 1 kişinin tabancayla vurularak öldüğü kavgada yaralanan 3 kuzenden 2'si tedavilerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Çocuk kavgasındaki cinayetin şüphelisi 2 kuzen tutuklandı

Olay, 1 Ağustos günü, Oyalı Mahallesi’nde yaşandı. Baysoy ile Akar ailelerinin çocukları arasında çıkan tartışmaya, büyükler de dahil oldu.Kısa sürede büyüyen ve tabanca ile bıçak kullanılan  kavgada Mehmet, Emrah ve Şahin Baysoy adlı kuzenler ile Mustafa Akar yaralandı.

Kavga, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılırken yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tabancayla vurulan Mustafa Akar, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan Mehmet ve Emrah Baysoy,  jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Besni Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şahin Baysoy'un ise hastanedeki tedavisinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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