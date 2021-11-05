Çocuk Kulübünde Eğlence

Başkent Millet Bahçesi'ne her yaştan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Alanın tadını ise en çok çocuklar çıkardı.

Eğlencenin de adresi artık Başkent Millet Bahçesi. Her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği alan, çocukların da büyük ilgisini çekti. Altındağ Belediyesi Çocuk Kulübü gün boyu çocuklarla dolup taşmaya başladı. Kitaplardan satranca, boyalardan zeka oyunlarına kadar pek çok değişik etkinlik ve eğlencenin olduğu Çocuk Kulübü çocukların büyük beğenisini topladı.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLSÜN

Bebek ve çocukların çok sevdiği bir merkez oluşturduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Bu güzel alanı hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Çocuk Kulübümüz kapılarını açtı. Çocuklar ve ebeveynleri büyük ilgi gösterdi. Düzenlediğimiz etkinlik programlarımızla Çocuk Kulübü’nü daha da eğlenceli ve keyifli bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Çocuk kulübümüz herkes için mutluluk kaynağı olacak inşallah” dedi.

ANKARA, MİLLET BAHÇESİ'Nİ ÇOK SEVDİ

Başkent Millet Bahçesi'nin Ankaralılar tarafından çok sevildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Ankaramızın kalbinde yemyeşil bir vaha olan Millet Bahçesi büyük ilgi gördü. Binlerce kişi ziyaret etti. Çocuklarımızın yüzü güldü. Çeşitli etkinliklerle, hemşehrilerimizle burada buluşmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.