Çocuk Meclisi üyeleri Kamu Denetçiliği Kurumu'nu ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 25. dönem üyeleri göreve hızlı başladı. Çocuk Meclisi üyelerinin adresi T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu oldu.

Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan ve Çocuk Haklarından Sorumlu uzmanlarla bir araya gelen Çocuk Meclisi üyeleri, aldıkları yeni dönem kararlar ile görüş ve önerilerini içeren bir dosya da sundu.

25. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Çağın Aladağ başkanlığında gerçekleşen ziyarette; ombudsmanlık sisteminin işleyişi, tarihçesi ve KDK Çocuk sayfasına yapılan konu başlıkları ve çözüm önerileri ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, çocukları ve çocuk haklarını yakından ilgilendiren konularda çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürecek.