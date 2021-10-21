Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönem Çocuk Meclisi’ne başvurularda sona yaklaşılırken, üyelerin belirlenmesi için yapılacak olan seçimin 31 Ekim’de gerçekleşmesi planlanıyor.

GÖZLER 31 EKİM’DE

Yeni dönemde yeni üyeleriyle buluşmaya hazırlan Çocuk Meclisi’ne üyelik başvuruları 25 Ekim’de sona eriyor. Meclis’e 9 ile 14 yaşları arasındaki çocuklar kabul ediliyor. Başvurusunu yapmış olanlar, Meclis üyelerini belirlemek için tüm adaylar arasından beğendikleri 3 isim için oy kullanacaklar. Oylamanın 31 Ekim’de yapılması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönem Çocuk Meclisi’ne başvurularda sona yaklaşılırken, üyelerin belirlenmesi için yapılacak olan seçimin 31 Ekim’de gerçekleşmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 26. Dönem Üyelik başvuruları 20 Eylül’de başlamıştı. 9 - 14 Yaşları arasındaki çocukların kabul edildiği Meclis’in yeni dönem üyelik başvuruları 25 Ekim’de sona eriyor. Ardından üyelerin belirlenmesi için oy kullanma işlemine geçilecek.

KARARLARA KATILIM HAKKI

Büyükşehir’de Çocuk Meclisi ile çocukların “Kararlara Katılım hakkı” gereği, görüşlerini, taleplerini özgürce ifade etmeleri, alınacak kararlarda söz sahibi olmaları, çözüm önerileri geliştirmeleri, kendi oylarıyla seçme-seçilme deneyimini yaşayan, demokrasi kültürünü özümsemiş; geleceğe güvenle bakabilen yeni nesiller yetiştirilmesi amaçlanıyor.

YENİ ÜYELERİNİ BEKLİYOR

Çalışmalarını sürdüren “Çocuk Meclisi”, yeni dönemde yeni üyeleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk ve ortaokula devam eden 9 - 14 Yaşları arasındaki (Ekim 2021 itibariyle 9 yaşından küçük ya da 15 yaşından gün almamış) çocuklar, 25 Ekim tarihine kadar başvurularını online https://abbcocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr / adresinden ya da Okul Öğrenci Belgesiyle birlikte fotograflı ve veli onaylı - imzalı şekilde başvuru formlarını Çocuk Meclisi adresine elden teslim ederek ilk adımı atabilirler.

31 EKİM’DE OYLAMA VAR

Geçmiş yıllardan farklı olarak ve pandemi şartları da göz önünde bulundurularak aday tanıtımlarının abbcocukmeclisi instagram adresi üzerinden yayınlanması planlanıyor. Başvuru yapan adaylar, 22 Ekime kadar birer dakikalık video hazırlayarak cocukmeclisi@ ankara.bel.tr mail adresine gönderecekler. Başvurusunu yapmış olanların, Meclis üyelerini belirlemek için tüm adaylar arasından beğendikleri üç isim için oy kullanacakları tarih 31 Ekim olarak planlanıyor. Oy kullanma işlemleri gün boyunca, Sıhhıye’deki Çocuk Meclisi Binası’nda kurulacak sandıklarda gerçekleştirilecek. Pandemi koşullarına göre söz konusu tarihlerde oluşabilecek değişiklikler ayrıca duyurulacak.

CENGİZ TOKSARI/İLKSAYFA