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Çocuk parkında panik ve korku yaşatan silahlı saldırı: 1 yaralı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde çocuk parkında oturan S.G., kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı. Silah sesleri nedeniyle parkta bulunan aileler ve çocukları korku ve panik yaşarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Çocuk parkında panik ve korku yaşatan silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, saat 19.45 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parktaki kafeteryada oturan S.G.'nin yanına gelen 2 kişiden 1'i, belinden çıkardığı tabancayı çevredikilerin dehşet dolu bakışları arasında art arda ateşledi. S.G., sol ayağına isabet eden kurşunla yere yığılıp acı içinde kıvranırken, saldırganlar ise yaya olarak kaçtı.

PARKTA PANİK VE KORKU YAŞANDI

Saldırının gerçektiği saatte kafeteryanın birkaç metre uzağında bulunan çocuk oyun alanında ise onlarca çocuğun bulunduğu öğrenildi. Art arda silah sesleri aileler ile çocuklarda korku ve paniğe neden oldu. Çocuklarını kucaklayan aileler panik içerisinde bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, olay sırasında seken kurşunların parkta bulunanlara isabet etmemesi ise büyük şans olarak ifade edildi.

İhbar üzerine parka, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis, kaçan 2 şüphelinin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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