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Çocuk yüzünden silahlı kavga

Kahramanmaraş'ta, iki aile arasında çocuk nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Kavga, özel hareket polislerinin de yer aldığı çok sayıda ekibin biber gazlı müdahalesi ile sonlandı.
Çocuk yüzünden silahlı kavga

Olay, akşam saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çocuk nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Bayram Ç.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Muzaffer Taş (27) başından hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve özel hareket polislerinin de yer aldığı çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin biber gazlı müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı. Polis, olay sonrası kaçan Bayram Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, hafif yaralanan Muzaffer Taş ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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