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Çocuk zabıtalar denetledi

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler,  Çocuk Meclisi üyeleri ile birlikte denetime çıktı. Zabıta giysileri giyen çocukları karşısında gören esnaf, istenilen tüm belgeleri özverili ile gösterdi. 
Çocuk zabıtalar denetledi

Çankırı’da Zabıta Haftası kutlamaları farklı etkinlikler ile devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Meclisi üyeleri, zabıta kıyafetlerini giyerek Belediye Zabıta ekiplerinin özel gününü kutladı. Zabıta Müdürlüğünden başlayan ziyaret, esnaf denetimleri ile devam etti.

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Zabıta ekiplerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi alan çocuk zabıtalar, öğrendikleri bilgiler doğrultusunda çarşı esnafını sembolik olarak denetledi. Etkinlik, çocuk zabıtaların isteklerini yerine getiren esnafların da yüzünü güldürdü. Birkaç saatliğine de olsa zabıta olmanın heyecanını yaşayan çocuklar, zabıta araçları ile sirenler eşliğinde şehir turu yaptı. Etkinlik sonunda çocuklara Türk bayrağı hediye edildi. 


 

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