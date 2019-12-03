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Çocuklar Başkent'in havasını soludu

Çocuklarla birlikte Başkent’te tarih turu yapan Büyükşehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Çocuklar önce kentin havasını solusun, kentin tüm değerlerini içlerinde hissetsinler ki şehri korusunlar” dedi. 
Çocuklar Başkent'in havasını soludu

Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, tarihi ve kültürel mirasın benimsenmesi, korunması ve sahip çıkılması amacıyla Ankara Kalesi etrafında bulunan tarihi yerlerde incelemelerde bulundu.

ANKARA’NIN EN ESKİ TABLOSU BAŞKENT’TE

Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenmeye başlayan Hollanda Rijksmuseum koleksiyonuna ait ve 1700’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Başkent’in en eski resimlerinden “Ankara Manzarası” adlı tabloyu inceleyen Çocuk Meclisi üyeleri, tablonun hikayesi hakkında da detaylı bilgi aldı.

Ressamı belli olmayan ve Ankara’nın bilinen en eski resminin olmasının yanı sıra tiftik üretiminin belgesi olma özelliğini de taşıyan tablo, uzun yıllar boyunca Halep Manzarası olarak tanıtıldı. Yapılan incelemeler sonucu Ankara Manzarası olduğu anlaşılan tablo 2 yıl boyunca Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenecek.

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ÇOCUK MECLİSİ ÖRNEK OLACAK

Çocuk Meclisi üyelerinin atölye çalışmasına katılan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, çocukların kültürel ve tarihi alanların korunmasına yönelik fikirlerini dinledi. 
Çocuk gözünden Başkent’i görmek istediklerini ve çocukların kent tarihine sahip çıkarak örnek olacaklarını belirten Ödemiş, şöyle konuştu:
“Biz bu kenti koruyacaksak Ankara’yı koruyacak ve turizmde hak ettiği yere getireceksek öncelikle Ankaralılara anlatmamız lazım. Bunun yolu da önce yavrularımıza, çocuklarımıza anlatmaktan geçer. Çocuklar önce kentin havasını solusun, kentin tüm değerlerini içlerinde hissetsinler ki korusunlar. Çocuklarla yaptığımız atölye çalışmasında onlara bu tarihi yapıların korunmasına ilişkin görüşleri soruldu. Bundan sonraki proje çalışmalarında çocukların görüşleri bize ışık tutacak ve bizlere katkı sağlayacak.”

Ankara Kalesi etrafında bulunan tarihi yapıları gezerek bilgi alan Çocuk Meclisi üyeleri, gözlemlerinin yer aldığı bir rapor hazırlayarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’na teslim edecek.

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