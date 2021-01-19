Çocuklar deneylerle nefes aldı

Kadın Sığınma Evleri’nde pandemi süreci nedeniyle sosyal hayatlarının daha da daraldığı çocuklar, ANFA’nın ahşap atölyesi ve Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde atölye çalışması ve deney yaptılar.

Kadın Sığınma Evleri’nde kalan çocuklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Fuar’ın çalışmasıyla Ağaç Atölyesi ve Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde keyifli zaman geçirdiler. Pandemi nedeniyle sosyal hayatlarının daha çok kısıtlandığı çocuklar ahşap atölyesinde atık ağaçlarla horoz ve tavşan motifleri yaptılar ve renklendirdiler. 7-10 yaş gurubundaki çocuklar bilim merkezinde gezip deney çalışmalarına katıldılar.

ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRECE

Yapılan bu önemli farkındalık çalışmasının salgın döneminde çocuklar için verimli bir zaman geçirme imkanı sağladığını belirten yetkililer, önümüzdeki günlerde yine çocuklara yönelik buna benzer sosyal çalışmaların düzenleneceğini belirterek şunları söyledi:



“Ağaç Atölye’miz ile ortaklaşa bir çalışma yaptık. Koronavirüsün, dünyayı etkisine aldığı bu günlerde sosyal hayatlarından kopmak zorunda kalmış çocuklarımızı, Bilim Merkezi’mize davet ettik ve onlarla güzel bir etkinlik yaptık. Çocuklarımız da bizler gibi bu etkinlikten keyif aldılar. Bu tür çalışmalarımız devam edecek ve diğer çocuklarımızla da buluşacağız.” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA