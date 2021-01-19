  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir -1 °C
  • Konya -8 °C
»

Çocuklar deneylerle nefes aldı

Kadın Sığınma Evleri’nde pandemi süreci nedeniyle sosyal hayatlarının daha da daraldığı çocuklar, ANFA’nın ahşap atölyesi ve Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde atölye çalışması ve deney yaptılar.
Çocuklar deneylerle nefes aldı

Kadın Sığınma Evleri’nde kalan çocuklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Fuar’ın çalışmasıyla Ağaç Atölyesi ve Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde keyifli zaman geçirdiler. Pandemi nedeniyle sosyal hayatlarının daha çok kısıtlandığı çocuklar ahşap atölyesinde atık ağaçlarla horoz ve tavşan motifleri yaptılar ve renklendirdiler. 7-10 yaş gurubundaki çocuklar bilim merkezinde gezip deney çalışmalarına katıldılar. 

anfa3.jpeg

ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRECE 
Yapılan bu önemli farkındalık çalışmasının salgın döneminde çocuklar için verimli bir zaman geçirme imkanı sağladığını belirten yetkililer, önümüzdeki günlerde yine çocuklara yönelik buna benzer sosyal çalışmaların düzenleneceğini belirterek şunları söyledi:

anfa4.jpeg
“Ağaç Atölye’miz ile ortaklaşa bir çalışma yaptık. Koronavirüsün, dünyayı etkisine aldığı bu günlerde sosyal hayatlarından kopmak zorunda kalmış çocuklarımızı, Bilim Merkezi’mize davet ettik ve onlarla güzel bir etkinlik yaptık. Çocuklarımız da bizler gibi bu etkinlikten keyif aldılar. Bu tür çalışmalarımız devam edecek ve diğer çocuklarımızla da buluşacağız.” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?19 Ocak 2021 Salı 09:00
  • Gazetemiz Yazdı MÜHÜR SÖKÜLDÜ 19 Ocak 2021 Salı 06:06
  • İlksayfa'ya konuşan Kaan Kural: Kazanırken de kaybederken de keyif almalısın19 Ocak 2021 Salı 05:01
  • Kıbrıs Sancaktarı Rauf Denktaş19 Ocak 2021 Salı 04:04
  • Gölbaşı'nda internetsiz ev kalmayacak19 Ocak 2021 Salı 03:03
  • Dünyayı Yönetenler19 Ocak 2021 Salı 02:04
  • Elmadağ’da kar kalınlığı 21 Santime ulaştı19 Ocak 2021 Salı 01:05
  • Kırmızı kart nedir? Sarı kart nedir?18 Ocak 2021 Pazartesi 13:08
  • Mobilyacılar Ankara'da büyük bir işbirliğine adım attı18 Ocak 2021 Pazartesi 05:05
  • Kuraklık Kapıda!18 Ocak 2021 Pazartesi 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti