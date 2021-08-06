Çocuklar doyasıya eğlendi

Çankırı’da yaşayan çocuklar, Çankırı Belediyesi’nin “Eğlence Mahallemde” etkinliği ile doyasıya eğlendi. Aksu Mahallesi’nde bulunan üstü kapalı pazar alanı, çocuk sesleri ile doldu taştı.

Çankırı Belediyesi, eğlenceyi çocukların ayağına götürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen etkinlik, pandemi sürecinde çocuklara açık havada eğlenme imkânı sunuyor. Aksu Mahallesi Pazar Pazarı’na taşınan etkinliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar, kıyasıya yarışmanın, oyun oynamanın, şarkılar söylemenin, birlikte sosyalleşmenin ve ikramların tadını çıkardı. Rengârenk görüntülerin yaşandığı etkinliğe aileler de katılım sağladı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Çocuklarımız son iki yıldır akranları ile bir araya gelmekten, birlikte eğlenmekten, sosyalleşmekten uzak kaldı. Açık havada gönüllerince eğlendiklerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bizler de onların sevinçlerine uzak kalmıştık.

Sosyal medya üzerinden ve mahallelerdeki etkinliklerimizde sıradaki etkinliğin hangi mahallede devam edeceğini de sormadan geçemiyorlar. Onların meraklı ve heyecanlı bakışları, bizlere de canlılık katıyor. Pandemi tedbirleri kapsamında müsait her zamanı sosyal bir etkinliğe çevirdik. Temennimiz, salgının hayatımızdan tamamen çıkması.” dedi.

