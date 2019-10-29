  • BIST 100.216
  • Altın 274,571
  • Dolar 5,7260
  • Euro 6,3640
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 16 °C
»

Çocuklar için 63 metre uzunluğundaki duvarı renklendirdiler

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki "Çocuk Evleri"ni çevreleyen 63 metre uzunluğundaki bahçe duvarına resimler çizdi.
Çocuklar için 63 metre uzunluğundaki duvarı renklendirdiler

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki "Çocuk Evleri" sitesini çevreleyen 63 metre uzunluğundaki bahçe duvarını resimlerle süsledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, evlerde kalan çocuklara destek olmak isteyen 50 öğrenci, okul yönetiminin de desteğiyle Çocuk Evleri'nin ihata duvarında yağlı boya resim çalışması yaptı.

Duvara, tarihi Murat Köprüsü, aile, çiçek ve çocuk resimleri çizerek çocuklara daha renkli bir ortam oluşturan öğrenciler, Türk bayrağına selam duran bir çocuğun resmiyle de Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe selam gönderdi.

Çalışmaları inceleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çocuk Evleri'nin ihata duvarına çocukların dünyasını ve kentin tarihi yerlerini yansıtan resimlerin çizildiğini belirtti.

Çocukların psiko-sosyal dünyasına inmek, haklarını içeren birçok figürü duvarlara yansıtarak çevrelerini güzelleştirmek istediklerini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız burada bir mesaj da verdi. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam vermek amacıyla Türk bayrağımız ve bayrağa selam duran çocuğumuzun resmini çizdiler. Bu da çok anlamlı oldu. Çocuklarımızın milli ve manevi değerleri özümseyerek yetiştiğini gösteriyor."

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Seher Çelik de çocukların boş duvara bakmaması için bu çalışmayı yaptıklarını vurguladı.

Çelik, amaçlarının çocukların hayallerini güçlendirmek olduğunu dile getirerek, "Burada sosyal içerikli, çocukları ve bizi anlatan resimler çiziyoruz." dedi.

Öğrenciler, çalışmanın ardından Türk bayrağı önünde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe selam gönderdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğaseverler 'yeryüzü cenneti Nemrut'a tırmandı29 Ekim 2019 Salı 17:30
  • Kurduğu dernekle otizmli çocuklara umut oldu29 Ekim 2019 Salı 17:15
  • Üçkaya Vadisi 'doğa festivali' gibi29 Ekim 2019 Salı 17:00
  • Tarihi "Kum" Kahvecisi Eskişehir’de açıldı29 Ekim 2019 Salı 13:28
  • Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri29 Ekim 2019 Salı 10:29
  • Cumhuriyet ve şehitler için 24 saat heykel gibi duracak29 Ekim 2019 Salı 09:50
  • Hatay'da sokaklara yayılan köpük insanları korkuttu29 Ekim 2019 Salı 06:43
  • Türk Ordusu İşgal Değil, Barış Ve Medeniyet Ordusudur29 Ekim 2019 Salı 00:05
  • Müslüman Türk Yeni Dünya Yolunda29 Ekim 2019 Salı 00:04
  • Çanakkale'de yakalanan pervane balığı şaşırttı28 Ekim 2019 Pazartesi 23:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti