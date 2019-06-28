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Çocuklar Su Parkı'na akın ettiler

Başkentli çocuklar, sıcak havada serinlemek için Altındağ Belediyesi Su Parkı'na akın etti. Su kayaklarından kayan çocuklar, hem eğleniyor hem de serinliyor.
Çocuklar Su Parkı'na akın ettiler

Hava sıcaklıklarının gitgide yükseldiği Ankara'da, tatili başkentte geçiren çocukların eğlence merkezi Altındağ Belediyesi'nin Karapürçek Mahallesi'nde bulunan Su Parkı ve Yüzme Havuzu oldu. Detaylı bir bakımdan geçen Su Parkı'nda yeni sezonun açılmasıyla birlikte çocuklar cankurtaranların da görev yaptığı havuzda suyun tadını çıkardı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Su Parkı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yenilenen tesisi gezen Başkan Balcı, çocuklarını havuza getiren ailelerle de sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Asım Balcı, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Altındağ Belediyesi Su Parkı ve Yüzme Havuzu haftanın her günü 11-16 yaş arasındaki çocuklara hizmet veriyor.

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"Gençlerimiz mutlaka spor yapmalı"

Gençlerin mutlaka bir sporla ilgilenmesi gerektiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Aileler mutlaka çocuklarını bir spor dalına yönlendirmeli. Yüzme de gençlerimizin uğraşması gereken önemli sporlardan birisi. Aileler çocuklarını Altındağ Belediyesi'ne bağlı hizmet veren havuzlara getirerek uzman hocalarla birlikte yüzme öğrenmelerini sağlayabilir. Biz Altındağ Belediyesi olarak gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Amacımız sporla uğraşan sağlıklı nesiller yetiştirmek. Havalar bugünlerde çok sıcak. Çocuklarımız serinlemek için buraya adeta akın ediyor. Onların burada keyifli vakit geçirmesi bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.
 

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