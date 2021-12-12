Çocuklar üreticilerle buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi, “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında tutumlu olmayı, yatırım yapmayı ve yerli malı kullanmayı aşılamak amacıyla Başkentli çocukları yerli üreticilerle buluşturuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında Büyükşehir Belediyesine bağlı Çocuk Meclisi ve Çocuk Kulübü üyesi 7-14 yaş arasındaki toplam 220 çocuğu yerli üretim yapan tesislere götürerek, yerli üreticilerle buluşturuyor.

AMAÇ: YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN KULLANIMINDA BİLİNÇ AŞILAMAK

Elektrikli otobüs üretimi yapan BELKA A.Ş. Teknoloji Merkezi başta olmak üzere birçok yerli üretim tesisini gezen çocuklar bu sayede üretim sürecini yakından inceleme fırsatı da yakalıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpcu, yerli üreticilere yapılan bu ziyaretlerin çocukların gelişiminde ve gelecek hedeflerinde rol model olabileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine bağlı Çocuk Kulübü üyelerimizi yerli üreticilerimizle buluşturuyoruz. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın, yerli malı kullanmanın ve yerli üretimin önemini vurguluyoruz. Yerli yatırımın önemini kavratmak ve bu bilinci aşılamak için üretim alanlarını görmelerini, üretim süreciyle ilgili bilgi sahibi olmalarını ve en önemlisi yerli üreticilerimizi örnek almalarını amaçlıyoruz.”

MERAK VE ÜRETİM SEFERBERLİĞİ AŞILANIYOR

Yerli malını kullanmayı teşvik etmek için her yıl aralık ayında kutlanan “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası”nda düzenlenen yerli üretim tesislerine yönelik ziyaretlere katılan çocuklar, bilgi edinerek üretim seferberliğinin önemi kadar israfın zararlarını da öğreniyor.

Yerli üreticilerle sohbet ederek üretim tesislerindeki çalışmaları yeninde inceleyen Başkentli çocuklar, meraklı sorularına yanıt ararken, düşüncelerini de şu sözlerle özetliyor:

-Eylül Kartoğlu: “Tutumlu olmak ve ülkemizde üretilen ürünleri korumamızla ilgili bilgi aldık. Bu fabrikada hayvanlar için küpe üretiliyor mesela. Güzel ve faydalı bir gün geçirdim.”

-Denizhan Alparslan: “Yerli malı diyince bizim ülkemizde üretilen ürünleri kullanmak ve kıymetini bilmek geliyor aklıma. Hayvanlara takılan küpelerin nasıl üretildiğini bilmiyordum, onu gördüm.”

-Asya Çökelek: “Ülkemizin mallarını korumamız ve yerli üretime sahip çıkmamız gerekiyor.”

-Ayşe Muhammed: “Türkiye’ye Somali’den gezmeye gelmiştim burayı beğenince ailemle beraber kaldık. Burada elektrikli otobüslerin yeniden dönüştürüldüğünü gördüm. Yerli malı önemli çünkü ülkemizde üretilen ürünler kendi emeğimizle üretiliyor.”

-Umut Emir Özkan: “Yerli malı olarak elektrikli otobüsleri geri dönüştürüyorlar. Bozuk araçların elektrikli otobüse çevrilmesiyle üretime katkı sağlanıyor.”

-Elanur Aras: “Yerli malı ülkemizde yetiştirilen ürünler demek. Bu ürünleri artırmak ve korumak için yerli malı haftası düzenleniyor. Burada birçok elektrikli araç var ilk kez yakından görüyorum.”

-Nadir Anla: “Yerli malı kendi devletimizin ürettiği mallardır. Bu ürünleri başka ülkelere sattığımızda ekonomimiz daha da düzelir. Bugün elektrikli otobüslerin üretimini yakından görmeye geldik. Eski otobüsler eskiyince bunları yeniden kazandırıyorlar.”